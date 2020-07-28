Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,63 artışla 435,20 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 705,00 lira, Cumhuriyet altını 2.889,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,63 yükselişle 435,20 liradan işlem gördü.

Peki, altın fiyatları ne kadar oldu?

Gram altın alış fiyatı 435 lirayken satışı ise 435 lira 20 kuruş. Çeyrek altının ise alış fiyatı 700 lira satış fiyatı 705 lira. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

İşte, 28 Temmuz güncel altın fiyatları…

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle: