Haber Giriş: Kaynak: AA
Fed, kredi programlarının süresini yıl sonuna kadar uzattı
ABD Merkez Bankası (Fed), yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının ekonomik etkilerine karşı hayata geçirdiği kredi programlarının süresini 31 Aralık'a kadar uzattığını duyurdu.
ABD Merkez Bankası (Fed), daha önce 30 Eylül'de sona ermesi planlanan COVID-19 kredi programlarının süresini 31 Aralık'a kadar uzatmaya karar verdi.
Bu kapsamda 7 kredi programının süresinin 31 Aralık'a kadar uzatıldığı belirtilen açıklamada, "3 aylık uzatma, potansiyel kredi tesisi katılımcılarınca planlamayı kolaylaştıracak ve bu kredi tesislerinin ekonominin COVID-19 salgınını atlatmasına yardımcı olmak için kullanılmaya devam edileceği konusunda kesinlik sağlayacak." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, söz konusu kredi programlarının; piyasa işleyişini dengeleyen ve iyileştiren, hanehalkları, işletmeler ve yerel yönetimlere kredi akışını artıran kritik bir destek sağladığı kaydedildi.
Etiketler: covid-19 ABD Merkez Bankası (Fed)Son Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 18:11
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