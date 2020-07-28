Haber Giriş: Kaynak: DHA
Çin’de, yer altı mağarasında mahsur kalan çocuk kurtarıldı
Çin’de, nehirde yüzerken güçlü bir su akıntısıyla yer altı mağarasına çekilerek mahsur kalan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı.
Çin’in Zhejiang bölgesinde bulunan Yongjia köyünde yüzdüğü nehirde akıntıya kapılan küçük çocuk, yer altı mağarasında mahsur kaldı.
Elini, bulunduğu yerdeki delikten dışarı çıkaran çocuk, yardıma gelen iftaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: mağarada mahsur kalan çocuk mağarada kalan çocukSon Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 17:37
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