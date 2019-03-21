Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul'da Otomotiv Kogresi'nde konuştu.

Albayrak, "Türkiye güçlü performansıyla yine birilerini üzmeye ve şaşırtmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin tüm bu süreçlerde yaşadığı imtihanlardan daha da güçlenerek yoluna devam edeceğini belirten Albayrak, cari açıktaki dengelenmenin hiçbir dönem bu kadar güçlü olmadığını söyledi.

Cari açıktaki dengelenmenin hiçbir dönemde bu kadar güçlü olmadığını ifade eden Albayrak, “Konutta mart itibarıyla günlük takip ettiğim rakamlar çok güçlü bir toparlanmaya işaret ediyor.” dedi.

Kaynak: AA