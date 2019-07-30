Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gazete ve televizyonların ekonomi müdürleri ile bir araya geldiği toplantıda önemli açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, gazete ve televizyonların ekonomi müdürleri ile bir araya geldiği toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Detaylar @trthaber'de değerlendiriliyor.https://t.co/lQgleqGpb0 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 30, 2019

"Enflasyonda yılı hedefin altında kapatacağız"

Bakan Albayrak, enflasyondaki düşüş eğilimine değindi. "Enflasyonda 2019 yılını hedeflerin altında kapatacağız." dedi.

"Gelecek yıl enflasyon, büyüme çok daha iyi olacak"

Ekonomideki performansın yılın ikinci yarısında daha pozitif olacağını belirten Albayrak, 2020 yılında enflasyon ve büyümenin çok daha iyi olacağını ifade etti.

"Kredi faizleri düşecek, bu hafta indirimleri çok net göreceğiz"

Berat Albayrak, Merkez Bankası'nın faiz indirim kararı ile ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Bankaların kredi faizlerindeki indirimleri için bu haftayı işaret etti. Bu konuda kamu bankalarının somut adımlar atacağını söyledi.

"Reform paketi sonbahara hazır olacak"

Berat Albayrak, vergi sisteminde dönüşüm sağlayacak Vergi Reformu Paketi'nin sonbaharda hazır olacağını belirtti.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar ise şöyle:

"Türkiye ilk kez yıllık cari fazla verecek"

Kamu olarak borçluluk sıkıntımız yok. Türkiye ilk kez yıllık cari fazla verecek. Türkiye bu yıl pozitif büyüyecek.

Bütçe açığında yüzde 3'ün altını göreceğiz.

Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmaları

2020 yılı güzel haberlere gebe. Türkiye oyun değiştirici konuma gelecek.

Türkiye'ye yabancı ilgisi

Mayıs-Haziran'da Türkiye'ye 10 milyar dolarlık yabancı girişi var. Türkiye'ye yatırım yapan kazandı.

Kıdem tazminatı reformu

Bu adımı Türkiye atmak zorunda.

Kaynak: TRT Haber