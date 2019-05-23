Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "İVME Finansman Paketi"ni açıkladı.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

"İhracat potansiyeli yüksek sektörlere finansman sağlanacak"

Paket dört temel özelliği taşıyan sektörleri hedefleyecek. İthalat bağımlılığı yüksek, dış ticaret açığı veren, istihdama katkı oranı yüksek ve ihracat potansiyeli yüksek sektörlere bu paket kapsamında finansman sağlanacak. Bu kapsamda stratejik öncelik, orta yüksek ile yüksek teknoloji ürünleri ve sektörlerinde olacak.

"Yıl sonuna kadar 30 milyar liralık finansman sağlamış olacağız"

Bu paketle yerli üretim kabiliyetimiz güçlenecek. Finansman paketimiz ürün odaklı finansman yaklaşımını benimsiyor. Üç ana faaliyet alanına üç kamu bankamızın katılımıyla yılsonuna kadar 30 milyar liralık bir finansman sağlamış olacağız.

[İvme Finansman Paketi] Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Bu yılın sonuna kadar 30 milyar TL finansman sağlanacak.https://t.co/Vv4UiUHxGy pic.twitter.com/mAN0tubw4g — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 23 Mayıs 2019

2002 sonrasında uyguladığımız politikalar neticesinde, 2002'de orta-ileri ve ileri teknolojili ihracatın payı ise yüzde 31 olan payı 2018 itibarıyla yüzde 39,9 seviyelerine yükselmiştir.

Üç ana faaliyet alanını, hammadde ve ara malı imalatı, makine imalatı ve tarım olarak belirledik. Hammadde ve ara malı üretiminde 2 yıla kadar anapara geri ödemesiz-azami 10 yıl olmak üzere- 150 milyon TL'ye kadar yatırım kredisi sağlanacak. Ayrıca, 1 yıla kadar anapara geri ödemesiz - azami 5 yıl olmak üzere - 30 milyon TL'ye kadar işletme kredisi verilecek.

Makine imalatı finansmanında 2 yıla kadar anapara geri ödemesiz-azami 10 yıl olmak üzere- 150 milyon TL'ye kadar yatırım kredisi sağlanacak.

Kredilerin vadesi

Tarım sektöründe sağlanacak kredilerin vadesi, seracılıkta işletme kredileri için 14 ay, yatırım kredileri için 84 ay olarak belirlendi. Seracılık dışındaki tarım alanlarında da işletme kredileri için 12 ay, yatırım kredileri için de 60 ay vade sağlanacak.

"İşsizlikte en kötü dönemi geride bıraktık"

Haziran ayından itibaren Türkiye’nin cari fazla vereceğini öngörüyoruz. İşsizlikte en kötü dönemi geride bıraktık. SGK girişlerinin önümüzdeki aylarda 1 milyonun üzerine çıkacağı tahminimiz.

[İvme Finansman Paketi] Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Haziran'dan itibaren cari fazlayı öngörüyoruz.https://t.co/Vv4UiUHxGy pic.twitter.com/ptVldzGNnd — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 23 Mayıs 2019

19 Mayıs’ın 100. yılında dünya yine aynı, istikrarsızlığın arttığı, ticaret savaşlarının yaşandığı konjonktürde, Türkiye inanç ve istikametle bağımsızlığa gölge düşürmeye çalışanlara karşılık verecek. Ekonomik kriz çıksın diye bekleyenleri üzeceğiz.

[İvme Finansman Paketi] Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: İşsizlikte en kötü dönemi geride bıraktık. Türkiyenin bağımsızlığına gölge düşürmeyi amaçlayan her sürece çok güçlü bir dirençle karşılık vereceğiz. Ekonomik kriz çıksın diye bekleyenleri üzeceğiz.https://t.co/Vv4UiUHxGy pic.twitter.com/oi74Y8NARD — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 23 Mayıs 2019

Kaynak: TRT Haber/AA