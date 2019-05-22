Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türk Eczacıları Birliği (TEB) arasında protokol imzalandığını belirtti.

Eczacı oda başkanlarıyla bir araya gelinerek protokol için son 2 ayda sekiz toplantı yapıldığını aktaran Selçuk, TEB heyeti ile yakın çalışma imkanı bulunduğunu ifade etti.

Eczacılara 230 milyon lira iyileştirme yapıldı

SGK'nin Türkiye genelinde 25 bin 500 eczane ile sözleşmesinin olduğunu ifade eden Bakan Selçuk, vatandaşların ihtiyaç duyduğu her türlü tedavi ve ilacı dünyanın neresinde olursa olsun erişime açmak için çalıştıklarını aktardı.

Selçuk, "SGK ile TEB arasında imzalanan protokol ile eczacılarımıza 230 milyon lira iyileştirme sağladık. Yaptığımız protokolle ortaya koyduğumuz iyileştirmeler, SGK'nin gücünü vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunma konusundaki kararlılığının, çalışmasının, azminin, inancının bir sonucudur." değerlendirmesinde bulundu.

"Reçete hizmet bedelini ödemeye başladık"

Protokol kapsamında eczanelere iki alanda güçlü mali iyileştirmeler yaptıklarını vurgulayan Selçuk, "Eczanelerin reçete başına kendilerine ödenen reçete hizmet bedelini enflasyon oranında artırdık. Bu eczacılarımıza 1 Nisan 2019'dan itibaren karşıladıkları her reçete için 43 kuruş ile 4 lira 39 kuruş arasındaki reçete hizmet bedelini ödemeye başladık." ifadesine yer verdi.

Bakan Selçuk, eczanelerin kuruma yapacağı indirim oranlarına ilişkin satış hasılatı baremlerinde de yüzde 20 oranında artış sağlanmasının öngörüldüğünü belirtti.

Selçuk, imzalanan protokolün vatandaşlara ve eczacılara hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: AA