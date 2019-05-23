Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: S-400 alımı iki ülke stratejik ilişkilerini etkilemeyecek

Türk Kızılay Genel Başkanı Kınık: Venezuela'ya 100 bin dolarlık ilaç sevkiyatı yapacağız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: AB ile anlaşmazlıklarımız var ama iletişim kanallarını açık tutmalıyız