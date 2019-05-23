Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 12 Mart'ta hizmete alınan Gebze-Halkalı Banliyö hattı İstanbulluların ulaşımına büyük katkı sağladı.
Banliyö hattını kullanan yolcu sayısı, 68 günde İstanbul nüfusunun 1,5 katına ulaşarak 24 milyona yaklaştı. Hattın 43 durağa çıkmasıyla Marmaray’ı kullanan yolcu sayısı da nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 80 arttı.
Açıldığı tarihten bu yana 342 milyon yolcunun kullandığı Marmaray'ın günlük ortalama yolcu sayısı 165 binden 350 bine yükseldi.
Kaynak: AA