Bakan Albayrak: Bankaların dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Bankaların, iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza verdikleri dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz" dedi.
Hazine Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından bankaların destek paketiyle ilgili açıklamalarda bulundu.
"Bankaların dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz"
Albayrak, bankaların taahhütlerinin takipçisi olacaklarını belirterek şunları söyledi:
"Bankaların, iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza verdikleri dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz.
Bankaların, iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza verdikleri dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 26, 2020
Taahhütlere aykırı bir uygulama ile karşılaşan tüm vatandaşlarımız Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun şikayet hatlarına durumlarını aktarabilirler. #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/o4RmEdkbEJ
Taahhütlere aykırı bir uygulama ile karşılaşan tüm vatandaşlarımız Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun şikayet hatlarına durumlarını aktarabilirler."
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