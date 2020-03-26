Hazine Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından bankaların destek paketiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Bankaların dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz"

Albayrak, bankaların taahhütlerinin takipçisi olacaklarını belirterek şunları söyledi:

"Bankaların, iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza verdikleri dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz.

Bankaların, iş dünyamıza ve vatandaşlarımıza verdikleri dayanışma taahhütlerinin takipçisiyiz.



Taahhütlere aykırı bir uygulama ile karşılaşan tüm vatandaşlarımız Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun şikayet hatlarına durumlarını aktarabilirler. #BirlikteBaşaracağız pic.twitter.com/o4RmEdkbEJ — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 26, 2020

Taahhütlere aykırı bir uygulama ile karşılaşan tüm vatandaşlarımız Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun şikayet hatlarına durumlarını aktarabilirler."