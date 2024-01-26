Ayçiçeği tohumu yağında gümrük vergisi oranlarında indirim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karar, hasat dönemine kadar ayçiçeği piyasalarının sağlıklı işlemesi için alındı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Tarım ve Orman Bakanlığı çiftçi ve tüketicilerin ihtiyaçları birlikte değerlendirilerek, geçici tedbir niteliğinde, ayçiçeği tohumunda 100 bin ton, ham ayçiçek yağında ise 250 bin ton ile sınırlı olmak kaydıyla tarife kontenjanı açılmıştır.

Yalnızca bu tarife kontenjanı miktarları için geçerli olacak şekilde, yağlık ayçiçeği tohumunda yüzde 27 yerine yüzde 12 gümrük vergisi, ham ayçiçeği yağında ise yüzde 36 yerine yüzde 22 oranında gümrük vergisi uygulanacak.