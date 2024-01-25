Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 78,99 puan artarken, toplam işlem hacmi 87,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,40 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,10 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,22 ile madencilik, en çok gerileyen ise 0,72 ile sigorta oldu.

Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 45'e yükseltti.

Analistler, faiz artırım sürecinin tamamlanmış olabileceğini ancak TCMB'nin mevcut sıkı para politikasını enflasyonda kayda değer bir yavaşlama olana kadar sürdürebileceğini belirtti.

ABD ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde beklentilerin üzerinde büyüme gösterdi. Ülkede Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) 2023'ün ekim-aralık döneminde yıllıklandırılmış olarak yüzde 3,3 artış kaydetti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), yılın ilk toplantısında 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, ECB'nin Yönetim Konseyinin "faiz indirimlerini tartışmak için erken" olduğu yönünde fikir birliği içinde olduğunu belirtti.

ABD'de, beklenenden daha güçlü gelen GSYH'nin ekonomide "yumuşak iniş" şansını artırdığını vurgulayan analistler, ABD ekonomisinin resesyon korkularına meydan okuduğunu ve seçim yılında iyimser bir tablo sunduğunu aktardı.

Analistler, ECB'nin faizlerde yaz mevsiminde indirime gitmesine olası bakılmasına karşın nisan ayının da hala masada olduğunu söyledi.