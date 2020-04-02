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Ayçiçeği tohumu ithalatında gözetim uygulaması
[Fotoğraf: AA]
Ayçiçeği tohumu ithalatında uygulanacak CIF kıymetinde düzenlemeye gidildi.
Ticaret Bakanlığı'nın İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, ayçiçeği tohumu yağının ithalatında uygulanacak CIF kıymeti, 1 Şubat-30 Haziran döneminde ton başına 800 dolar olarak uygulanacak.
Kabuksuz ayçiçeği tohumu ithalatında ise CIF kıymeti aynı dönemde ton başına 380 dolar olacak.
Etiketler: ayçiçeği tohumu ithalatı Ayçiçeği tohumuSon Güncelleme: 2 Nisan 2020 Perşembe 10:28
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