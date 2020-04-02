Ticaret Bakanlığı'nın İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ayçiçeği tohumu yağının ithalatında uygulanacak CIF kıymeti, 1 Şubat-30 Haziran döneminde ton başına 800 dolar olarak uygulanacak.

Kabuksuz ayçiçeği tohumu ithalatında ise CIF kıymeti aynı dönemde ton başına 380 dolar olacak.