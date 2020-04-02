Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 5,20 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,06 lira olacak.

Benzinin litresi İstanbul'da 5,13 liradan 4,99 liraya, İzmir'de 5,20 liradan 5,06 liraya inecek.

11 Mart’ta motorin ve benzin fiyatlarında indirime gidilmişti. Motorinin litre fiyatında ortalama 56 kuruş, benzinin litre fiyatında ise 60 kuruş indirim yapılmıştı. Ardından yapılan ikinci indirim ise 14 Mart günü gerçekleşmişti. Benzinde 51 kuruş indirim yapılmıştı.

Bunun üzerine benzine litre fiyatı üzerinden 25 kuruş indirim daha yapılmıştı. Sonrasında ise yeni düzenlemeyle benzinde 16 kuruş daha indirime gidilmişti. Son olarak da benzinde 22 kuruş indirim yapılmıştı.