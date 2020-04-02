Haber Giriş: Kaynak: AA
Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nın yapımını Bakanlık üstlendi
[Kocaeli Şehir Hastanesi / Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kocaeli'deki Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'nın inşasını Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yapacak.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait Şehir Hastanesi Tramvay Hattı Projesi'nin inşası, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca gerçekleştirilecek.
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