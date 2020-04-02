Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığına ait Şehir Hastanesi Tramvay Hattı Projesi'nin inşası, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca gerçekleştirilecek.