Ekonomi
AA 13.08.2025 12:19

Ayakkabı sektöründen 6 ayda 489,2 milyon dolarlık ihracat

Türkiye'nin ayakkabı ihracatı, bu yılın ilk 6 ayında 489,2 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde en fazla ihracat Irak, Almanya, Romanya, Suudi Arabistan ve Rusya'ya yapıldı.

Ayakkabı sektöründen 6 ayda 489,2 milyon dolarlık ihracat

Küresel deri ve deri mamulleri üretim endüstrisinin 2023 yılı büyüklüğü 390 milyar doları aştı. Yıllık ortalama yüzde 4,8'lik büyüme öngörülen sektörün, 2032 yılında 598 milyar dolar büyüklüğü aşması bekleniyor.

Küresel ayakkabı pazarının da 2029 yılına kadar yıllık ortalama yüzde 2,21 büyüme kaydetmesi, satış hacminin de 14,7 milyar çift ayakkabıya ulaşması öngörülüyor.

Türkiye'de ayakkabı imalat endüstrisi de 2023 yılında 3,7 milyar dolarlık hacme ulaştı. Sektörün büyüklüğünün 2028 yılında 3,4 milyar dolara gerilemesi öngörülse de Türkiye, halihazırda bu alanda dünyanın önemli üreticisi konumunda bulunuyor.

Bu kapsamda ülkenin üretim potansiyelini ve rekabet gücünü artıracak desteklerin sağlanması, nitelikli iş gücünün yetiştirilmesi ve yeni nesil teknolojilere yatırım yapılması gibi konular, sektörün beklentileri arasında yer alıyor.

6 ayda en çok Çin ve Vietnam'dan ayakkabı alındı

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Özel Ticaret Sistemi verilerine göre, bu yılın ilk 6 ayında Türkiye'nin ayakkabı ihracatı 489,2 milyon dolar olurken, 804,3 milyon dolarlık ithalat gerçekleşti. Aynı dönemde sektörün dış ticaret hacmi 1,3 milyar dolar olarak hesaplandı.

Söz konusu dönemde en fazla ihracat 45,6 milyon dolarla Irak'a yapıldı. Bu ülkeyi 34 milyon dolarla Almanya, 33,9 milyon dolarla Romanya, 26,9 milyon dolarla Suudi Arabistan ve 24,2 milyon dolarla Rusya izledi.

Aynı dönemde Türkiye'nin en çok ayakkabı aldığı ülkeler Çin, Vietnam ve İtalya oldu. Çin'den alınan ürünler için 262,9 milyon dolar, Vietnam'dan alınanlar için 225,4 milyon dolar ve İtalya'dan alınan için 108,1 milyon dolar ödendi.

İhracat
