Açık 28.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 13.08.2025 11:22

Finansal İstikrar Komitesi toplandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Finansal İstikrar Komitesi Toplantısı'nda kur korumalı mevduat ve katılma hesapları uygulamasının geleceğine yönelik senaryoların istişare edildiğini aktardı.

Finansal İstikrar Komitesi toplandı
[Fotograf: DHA]

Bakanlıktan, Finansal İstikrar Komitesi Toplantısı'na ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Bakan Mehmet Şimşek'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, dünya ve Türkiye'nin makroekonomik görünümünün ele alındığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son dönem reel sektör gelişmeleri ve finansal sektöre etkileri kapsamlı şekilde değerlendirilmiştir. Kredi büyüme sınırlamalarının etkileri ve uygulamaya yönelik atılabilecek adımlar ele alınmıştır. Kur korumalı mevduat ve katılma hesapları uygulamasının mevcut durumu analiz edilerek uygulamanın geleceğine yönelik senaryolar istişare edilmiştir. Komite, dengeli ve sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarına devam etmektedir."

ETİKETLER
Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek
Sıradaki Haber
Togg en çok satılan otomobiller listesinde zirveye oynuyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:23
Ayakkabı sektöründen 6 ayda 489,2 milyon dolarlık ihracat
12:14
Türkiye, Suriye'ye ihracatta 2 milyar doları aşmayı hedefliyor
12:24
Bakan Fidan: YPG Suriye'de oyunbozanlık yapıyor
12:19
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani: İsrail'in tehditleri Suriye'nin egemenliğine göz koymuştur
12:04
Türkiye'nin komşularına ihracatı 15,6 milyar dolara yaklaştı
12:02
187,5 yıl hapis cezasıyla aranıyordu, yakalandı
Gece müzeciliği Antalya'daki antik kentleri daha da canlandırdı
Gece müzeciliği Antalya'daki antik kentleri daha da canlandırdı
FOTO FOKUS
Peru'da yakıt yüklü gemi yandı
Peru'da yakıt yüklü gemi yandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ