Finansal İstikrar Komitesi toplandı

Bakanlıktan, Finansal İstikrar Komitesi Toplantısı'na ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Bakan Mehmet Şimşek'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, dünya ve Türkiye'nin makroekonomik görünümünün ele alındığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Son dönem reel sektör gelişmeleri ve finansal sektöre etkileri kapsamlı şekilde değerlendirilmiştir. Kredi büyüme sınırlamalarının etkileri ve uygulamaya yönelik atılabilecek adımlar ele alınmıştır. Kur korumalı mevduat ve katılma hesapları uygulamasının mevcut durumu analiz edilerek uygulamanın geleceğine yönelik senaryolar istişare edilmiştir. Komite, dengeli ve sürdürülebilir büyümenin en önemli unsurlarından olan finansal istikrarın korunması için bütüncül bir yaklaşımla çalışmalarına devam etmektedir."