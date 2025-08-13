Açık 28.9ºC Ankara
Ekonomi
AA 13.08.2025 12:02

Türkiye'nin komşularına ihracatı 15,6 milyar dolara yaklaştı

Türkiye'nin, komşuları Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, İran, Irak, Suriye ve Yunanistan'a yaptığı ihracat, ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 artarak 15,6 milyar dolara yaklaştı.

Türkiye'nin komşularına ihracatı 15,6 milyar dolara yaklaştı

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, temmuzda yaklaşık 25 milyar dolarla aylık ihracat rekoru kırıldı.

Türkiye, ocak-temmuz döneminde komşuları Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, İran, Irak, Suriye ve Yunanistan'a, 15 milyar 592 milyon 919 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

Söz konusu tutar, 2024'ün aynı döneminde 14 milyar 972 milyon 416 bin dolar seviyesindeydi. Bu ülkelere ihracat, yıllık bazda yüzde 4 artış gösterdi.

En fazla ihracat Irak'a

Türkiye'nin en fazla ihracat yaptığı komşu ülke, yaklaşık 5,7 milyar dolarla Irak oldu. Bu ülkeyi, 2,6 milyar dolarla Bulgaristan, 2,1 milyar dolarla Yunanistan ve 1,4 milyar dolarla Gürcistan izledi.

Ocak-temmuz döneminde yıllık bazda en fazla ihracat artışı yüzde 49,3 ile Suriye'ye, yüzde 11,5 ile Yunanistan'a ve yüzde 9,5 ile Azerbaycan'a gerçekleştirildi.

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri satışı zirvede

Türkiye'nin komşularına yaptığı ihracatın fasıllara göre dağılımı da dikkati çekti.

Bu yılın 7 ayında en fazla ihracatın, 1 milyar 54 milyon 490 bin dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri satışı ile Irak'a yapıldığı belirlendi.

Söz konusu faslı, 646 milyon 337 bin dolarla yine Irak'a yapılan mobilya, kağıt ve orman ürünleri takip etti.

Öte yandan, hesaplamalarda Türkiye'nin sınır komşuları olarak Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, İran, Irak, Suriye ve Yunanistan'a ilişkin veriler derleniyor. Nahçıvan'a ait resmi veri olmadığı için bu bölgeyle ticaret hesaplamaya dahil edilmiyor. Türkiye ile Ermenistan arasında da kara yoluyla doğrudan resmi ticaret bulunmuyor.

Azerbaycan Bulgaristan Gürcistan İhracat İran Irak Suriye
