Türkiye Çelik Üreticileri Derneğinden (TÇÜD) alınan bilgiye göre, geçen yılın ilk yarısında salgın sebebiyle 2019'un aynı dönemine kıyasla yüzde 4,1 gerileyen ham çelik üretimi, 3. çeyrekte yüzde 16,6, son çeyrekte yüzde 16,2 arttı.

Üretim, yılın tamamında bir önceki yılla karşılaştırıldığında yüzde 6 yükselişle 35,8 milyon tona ulaştı.

Ham çelik üretimi, geçen yılın aralık ayında da 2019'un aynı ayına göre yüzde 17,7 artarak 3,4 milyon ton oldu.

Tüketimde çift haneli artış

Nihai mamul tüketimi, geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 42,7 artmasına karşın, 2. çeyrekte yüzde 16,9 azaldı. Tüketim, 3. çeyrekte yüzde 25,2, son çeyrekte yüzde 6,6 artış gösterdi.

Böylece nihai mamul tüketimi geçen yılın tamamında bir önceki yıla göre yüzde 12,9 artarak 29,4 milyon ton olurken, Aralık 2020'de ise yıllık bazda 10,3 azalarak 2,4 milyon tona geriledi.

Dış ticaret verileri

Çelik ürünleri ihracatı 2020'de bir önceki yıla göre miktar bazında yüzde 5,5 azalarak 16,6 milyon tona, değer bazında yüzde 10,9 düşüşle 8,6 milyar dolara düştü.

İhracat Aralık 2020'de miktar olarak yüzde 22,1 artarak 1,8 milyon tona, değer olarak da yüzde 36,9 yükselişle 983 milyon dolara ulaştı.

Çelik ürünlerine İthalat açısından bakıldığında ise uluslararası piyasadaki hızlı talep artışının yol açtığı ürün yetersizliği Aralık 2020'de dış alıma önemli etkide bulundu.

Söz konusu ayda ithalat 2019'un aynı ayına göre, miktar yönünden yüzde 31,9 azalarak 994 bin tona, değer bazında da yüzde 11,9 düşüşle 724 milyon dolara geriledi.

Böylece, yıl genelinde ithalat artışı bir miktar gevşeyerek, 2019'a göre miktar bazında yüzde 4,5 yükselişle 12,5 milyon ton oldu. Değer bazında ithalat ise yüzde 2,9 azalarak 7,7 milyar dolar oldu.

İhracattaki düşüş ve ithalattaki artış sebebiyle, 2019'da yüzde 121 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2020'de yüzde 111 seviyesine geriledi.

"Türkiye, Avrupa'nın en büyük üreticisi oldu"

TÇÜD Genel Sekreteri Veysel Yayan, konuyla ilgili değerlendirmesinde, salgın nedeniyle küresel çapta üretim kesintilerinin olduğu 2020'de, en büyük 15 çelik üreticisi ülke arasında Türkiye'nin 35,8 milyon ton ham çelik üretimiyle Avrupa'nın en büyük, dünyanın ise 7. büyük ham çelik üreticisi konumuna yükseldiğini söyledi.

Sektörün, salgının daraltıcı etkisi ve ihraç pazarlarında yaşanan koruma tedbirlerinin yol açtığı engellemelere rağmen 2020'yi üretim artışıyla kapattığını belirten Yayan, "2021'in, pandeminin etkisinin azalması ve koruma tedbirlerinin gevşemesi halinde, 2020'ye göre daha iyi olacağını, yurt içi tüketim ve üretimdeki artışın, son 2 yıldaki kayıpları telafi ederek 2017 seviyesini geçeceğini öngörüyoruz." dedi.