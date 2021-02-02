Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 11:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avrupa borsaları yükselişle açıldı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Avrupa borsaları, güne alıcılı bir seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi yüzde 0,90 artışla 404,36 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,24 değer kazancıyla 13.792 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,63 artışla 6.505 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,42 yükselişle 5.540 puanda, İspanya'da IBEX 35 endeksi yüzde 0,81 değer kazancıyla 7.860 puanda ve İtalya'da MIB 30 endeksi yüzde 1,12 artarak 22.69 puanda bulunuyor.
Euro/dolar paritesi, şu dakikalarda yüzde 0,15 artışla 1,2078 seviyesinden işlem görüyor.
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