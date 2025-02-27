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Ekonomi
AA 27.02.2025 09:47

Avrupa'da rüzgar enerjisi kapasitesi geçen yıl 16,4 gigavat arttı

Avrupa'nın rüzgar enerjisi kapasitesi geçen yıl 16,4 gigavat artışla 285 gigavata ulaştı.

Avrupa'da rüzgar enerjisi kapasitesi geçen yıl 16,4 gigavat arttı
[Fotograf: Reuters]

Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği WindEurope'un Avrupa 2024 İstatistikleri ve 2025-2030 öngörülerini içeren raporuna göre, geçen yıl kapasite artışının yüzde 84'ünü karasal rüzgar enerjisi santralleri oluşturdu.

Söz konusu kapasite artışında ilk sırada 4 gigavat ile Almanya yer aldı. Onu, 1,9 gigavat artışla İngiltere, 1,7 gigavatla Fransa, 1,4 gigavatla Finlandiya, 1,3 gigavatla Türkiye, 1,2 gigavatla İspanya ve 1 gigavatla İsveç izledi.

Avrupa'nın rüzgar enerjisi kapasitesi, geçen yıl 16,4 gigavat artarak 285 gigavata yükseldi. Bu dönemde, 27 Avrupa Birliği ülkesinde toplam rüzgar enerjisi kapasite artışı ise 12,9 gigavat oldu.

Geçen yıl kurulu güç içerisinde rüzgar enerjisi payının yüksek olduğu ülkelerin başında Danimarka ve İrlanda geldi. Rapora göre, Danimarka'da rüzgar enerjisi toplam elektrik kapasitesinin yüzde 56'sını, İrlanda'da yüzde 33'ünü oluşturdu. Ukrayna'da ise devam eden savaşa rağmen geçen yıl 45 megavatlık rüzgar santrali devreye alındı.

Öte yandan, Avrupa'da 2025-2030 döneminde rüzgar enerjisi kapasite artışının 186 gigavat olacağı öngörülüyor. Avrupa Birliği'nin toplam kapasite artışına katkısının ise 139 gigavat olacağı hesaplanıyor.

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