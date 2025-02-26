Parçalı Bulutlu 4.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 26.02.2025 18:31

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,29 değer kazanarak 9.573,21 puandan tamamladı.

Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 121,63 puan artarken, toplam işlem hacmi 88 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,52, holding endeksi ise yüzde 0,31 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok kaybettiren yüzde 2,60 ile tekstil deri oldu.

Küresel piyasalar, makroekonomik verilerden alınan sinyaller ve ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği politikaların oluşturduğu belirsizliklerle karışık bir seyir izleniyor.

Analistler, yarın yurt içinde ekonomik güven endeksi, haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de büyüme, Avrupa Merkez Bankası (ECB) toplantı tutanakları, dayanıklı mal siparişlerinin öne çıkacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.650 ve 9.750 seviyelerinin direnç, 9.400 ve 9.350 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

ETİKETLER
Borsa Borsa İstanbul
Sıradaki Haber
AB, şirketlere yönelik kurallarını basitleştiriyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:09
İsrail Dışileri Bakanı, İran'ın nükleer programına karşı "askeri saldırı" tehdidinde bulundu
19:07
Hamas, cenazelerini teslim edeceği İsrailli 4 esirin ismini açıkladı
19:04
Beyaz Saray: Ukrayna ile nadir toprak elementleri anlaşmasına çok yakınız
19:09
İletişim Başkanlığı BBC'nin "Hala Savaştayız" haberini yalanladı
18:13
TEKNOFEST Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması başvuruları devam ediyor
17:55
İsrail hapishanelerinde 7 Ekim'den bu yana ölen Filistinlilerin sayısı 60'a çıktı
Iraklı yoksul aileler, ekmeğini "mangal kömüründen" çıkarıyor
Iraklı yoksul aileler, ekmeğini "mangal kömüründen" çıkarıyor
FOTO FOKUS
TRT Haber, 3 Thodex iddianamesinin detaylarına ulaştı
TRT Haber, 3 Thodex iddianamesinin detaylarına ulaştı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ