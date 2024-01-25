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KAYNAK
AA
HABER GİRİŞ
25.01.2024 16:19
, 25.01.2024 16:19
SON GÜNCELLEME
25.01.2024 16:19
Avrupa Merkez Bankası faizi sabit tuttu
Avrupa Merkez Bankası, bu yılın ilk toplantısında, 3 temel politika faizini piyasa beklentileri doğrultusunda sabit tuttu
[Fotograf: AA]
Ayrıntılar gelecek...
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