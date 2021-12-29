Haber Giriş: 29 Aralık 2021 Çarşamba 20:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avrupa borsaları düşüşle kapandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Avrupa borsaları haftanın üçüncü işlem gününü İngiltere hariç düşüşle tamamladı. Piyasalarda tatil dönemi nedeniyle işlem hacimleri düşük seyretti.
Avrupa borsaları, kapanışta gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 0,11 değer kaybederek 487,98 puana geriledi.
Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,7 düşerek 15.852,25 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,27 değer kaybıyla 7.161,52 puana ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,37 gerileyerek 27.344,25 puana indi.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise yüzde 0,66 artarak 7.420,69 puana çıktı.
Avro/dolar paritesi TSİ 20.25 itibarıyla yüzde 0,28 değer kazanarak 1,134 seviyelerinden işlem gördü.
Borsalarda tatil dönemi etkisi
Avrupa piyasalarında tatil dönemi nedeniyle işlem hacimleri düşük seyretti.
Yatırımcılar, COVID-19 salgınında artan vakalara ve Omicron varyantına ilişkin gelişmelere yoğunlaştı.
Etiketler: Avrupa Birliği İngiltere
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