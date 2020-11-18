Artan koronavirüs vaka sayıları ve buna paralel getirilen yeni tedbirlerin ekonomideki toparlanmaya ilişkin endişeleri artırması ile piyasalarda oluşan negatif hava, aşı çalışmaları ve teşvik beklentileriyle dengeleniyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 azalarak günü 25.728 puandan tamamladı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,2 değer kaybederek 103,9 seviyelerine geriledi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,1 artarak 3.345 puan oldu.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 düşüşle 43.868 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 yükselişle 26.459 puanda ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,3 artışla 2.546 puanda seyrediyor.