Haber Giriş: 2 Şubat 2021 Salı 10:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Asya borsaları alıcılı seyretti
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Asya borsalarında alış ağırlıklı bir seyir izlendi.
Kapanışa yakın Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 artarak 3.529 puana çıkarken, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,3 değer kazanarak günü 3.096 puandan tamamladı.
Japonya'da Nikkei 225 endeksi de yüzde 1 yükselişle 28.362 puandan kapanış gerçekleştirdi. Dolar/yen paritesi şu dakikalarda yatay seyirle 104,99 seviyelerinde bulunuyor.
Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,8 artışla 49.470 seviyelerinde, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 primle 29.310 puanda seyrediyor.
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