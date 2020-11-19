Haber Giriş: 19 Kasım 2020 Perşembe 09:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
ASELSAN'dan 38,8 milyon dolarlık sözleşme
[Fotoğraf: AA Arşiv]
ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında bir elektro-optik ve haberleşme sistemleri ihracatıyla ilgili 38,8 milyon dolarlık sözleşme imzalandı.
ASELSAN'ın yeni iş sözleşmesine ilişkin açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.
Açıklamada, "ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında elektro-optik ve haberleşme sistemleri ihracatıyla ilgili, toplam bedeli 38 milyon 822 bin 74 dolar tutarında 3 adet satış sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2021-2022 yıllarında gerçekleştirilecektir" ifadelerine yer verildi.
Öte yandan, açıklama detaylarında, yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisine ilişkin, "Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir" değerlendirmesi yapıldı.
Etiketler: ASELSAN
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