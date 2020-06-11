Bu yıl Gaziantep'te, dolu ve don gibi ürün kaybına yol açan olumsuzlukların yaşanmaması ile Antep fıstığında rekor düzeyde beklenen rekolte, üreticiyi sevindiriyor.

Fıstıkta bereketli bir yıl öncesi üretici, bahçelerini kontrol ederken açıklanacak fiyatlar ile de ürünün hak ettiği değeri görmesini bekliyor.

[Fotoğraf: DHA]

Gaziantep Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, bu yıl içinde Antep fıstığı üretiminin yoğun olduğu 6 il, 23 ilçe ve 450'nin üzerinde köyde profesyonel ekip ile rekolte çalışmasının yürütüldüğünü belirterek, "Bir ay içerisinde ekibimiz çalışmasını tamamlayacak ve rekolte tahminimizi açıklayacağız. Ancak, şu an için Cumhuriyet tarihinin en yüksek rekoltesini beklediğimizi ifade edebilirim. Bu sezon için çok heyecanlıyız" dedi.

[Fotoğraf: DHA]

"Damla sulama modeli verimi artırdı"

Fıstığın artık endüstriyel bir ürüne dönüştüğünü, son yıllarda tanıtımı ile ihracatının da arttığını anlatan Ahmet Tiryakioğlu, şöyle konuştu:

"Son yıllarda verdiğimiz eğitimler ve danışmanlık ile üreticilerimiz profesyonel tarım yapmaya ve fıstık arazilerini damla sulama modelini kullanarak verimlerini artırdı. Eskiden fıstık kıraç arazilere ekiliyordu, ancak profesyonelleşen çiftçimiz son yıllarda daha fazla alanları ekilir hale getirdi. Bizim yaptığımız teşvik çalışmaları da oldu. Bu çalışmaların sonunda geldiğimiz nokta itibariyle Antep fıstığı çiftçisi dünya literatürünü yakaladı. Eskiden 20 yılda verim vermeyen ağaçlar, şimdi profesyonel teknikler ile yetiştirilince 7-8 yıl içinde verim vermeye başladı. Biz bu süreyi daha da aşağı çekmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz."

[Fotoğraf: DHA ]

"İklim şartları rekolteyi olumlu etkiledi"

Fıstık Sanayicileri Derneği Başkanı Mehmet Neşet Uçar da bu yıl iklim şartlarının iyi gitmesinin rekolteyi artırdığını söyledi.

15 yıl önce fıstık rekoltesinin 100 bin ton civarı olduğunu, sonraki süreçte ekim alanlarının artmasıyla miktarın arttığını belirten Uçar, "Bu yıl 250-300 bin ton rekolte bekliyoruz. Bu sezon iklim şartlarının iyi geçmesiyle verim arttı. Fıstık ağaçları için en tehlikeli süreç mart ile nisan aylarıdır. Bu aylarda da dolu ve don tehlikesi olmadığı için sıkıntı yaşamadık. Yağışlarımız da çok iyi gidiyor, dolayısıyla 250 ile 300 bin ton arasında bir fıstık rekoltesi bekliyoruz" diye konuştu.