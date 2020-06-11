ASELSAN Bir Kez Daha İklim Lideri



ASELSAN, Dünyanın en güvenilir derecelendirme metodolojisine sahip çevre projesi CDP’de bir kere daha İklim Lideri ödülü aldı.

ASELSAN, 2019 Yılı CDP Türkiye raporlamasında İklim Değişikliği başlığı altında cevap veren 54 firma arasında A- puan seviyesinde yer alan ve İklim Lideri ödülü almaya hak kazanan beş firmadan biri oldu.

ASELSAN, dünyadaki önemli savunma sanayi liderlerinin Karbon Saydamlık Projesi (Carbon Disclosure Project – CDP) skorunu bir alt seviyeye düşürdüğü 2019 yılında, ilk defa 2018 yılında yer aldığı A- puan seviyesindeki yerini koruyarak sürdürülebilir bir çevreye verdiği önemi bir kere daha göstermiş oldu.

2019 Yılı CDP Türkiye İklim Lideri ödülleri, COVID-19 salgını nedeniyle online webinar şeklinde düzenlenen ödül töreniyle 9 Haziran 2020 tarihinde sahiplerini buldu.

İlk olarak 2010 yılında gerçekleştirilen CDP Türkiye raporlaması, şirketlere sera gazı emisyonlarını şeffaf bir şekilde raporlama ve iklim stratejilerinde performans iyileştirmesi yapma imkanı veriyor. Tüm dünyada marka değeri, yatırımcı ilişkileri çalışmaları ve sürdürülebilirlik raporu için önem arz eden CDP raporuna, gönüllü olarak Türkiye’den BIST-100 şirketleri ve diğer firmalar katılım sağlıyor.

2012 yılında yaptığı ilk raporlama ile CDP Türkiye Programına dahil olan ve her yıl başarısını artırarak üst üste iki yıl İklim Lideri ödülü alan ASELSAN, çevreyi gelecek nesillere aktarılacak bir emanet olarak görme taahhüdü doğrultusunda, iklim değişikliği konusunda çözüm olabilecek yenilenebilir enerji sistemleri, ulaşım sistemleri, akıllı şebeke sistemleri vb. Ar-Ge ve üretim faaliyetlerini sürdürülebilir büyümenin bilincinde olarak yürütmek için çaba sarf etmeye devam ediyor.

