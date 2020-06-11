Elektronik finansal işlemler daha da yaygınlaştırılacak, kredi sözleşmeleri, finansal kiralamalar elektronik ortamda yapılabilecek.

"Bazı Kanunlarda ve 399 sayılı KHK'de Değişiklik Yapan Kanun Teklifi", TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti.

Düzenlemeyle birçok sözleşme uzaktan elektronik olarak gerçekleştirilebilecek.

Kredi ve banka kartı, faktoring, finansal kiralama ve telefon operatörlerinin abonelik sözleşmeleri ıslak imza olmadan elektronik ortamda yapılabilecek.

Karşılıksız çek borçlularına kolaylık

Düzenlemedeki diğer önemli başlık ise karşılıksız çek borçlularını ilgilendiriyor.

Karşılıksız çekte borçluların hapse girmemesi için yeni bir imkan sağlanacak.

Borcun 10'da birinin ödenmesi şartının süresi yıl sonuna kadar uzatılacak, kalan borç 15 taksite ödenecek.

Depremzedelere destek

Teklifte depremzedeler de unutulmadı. 2020 yılında deprem gerçekleşen illerdeki afetzedelere destek sağlanacak.

Manisa, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Adıyaman, Tunceli ve Van'da bu yıl içinde meydana gelen 3 depremden zarar gören vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesinin amaçlandığı teklif, bu depremlerde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı fen heyetlerince tespit edilmiş yıkık, ağır veya orta hasarlı konut, ahır ve iş yerlerinden hak sahibi olan afetzedelere destek sağlanmasına imkan tanıyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları ile kamu sermayeli bankaların mali yıl içerisinde oluşabilecek ilave finansman ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla ihraç edilebilecek olan ikrazen özel tertip devlet iç borçlanma senetleri için 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirlenen limiti, 2020 yılı için ilgili kanunda belirlenen başlangıç ödeneklerinin yüzde 5'ine kadar olacak şekilde artırılabilecek.

Teklife, kamu kurumlarına ilişkin bir madde de eklendi. Düzenlemeyle, 2018 sonrası görevden alınan üst düzey bürokratların maaş ve özlük haklarındaki düşüş engellenecek.

Düzenlemenin kısa süre içinde Genel Kurul'un gündemine gelmesi bekleniyor