Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber/AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Dijital Farkındalık" mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "dijital farkındalığa" dikkati çekti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, paylaşımında, Türkiye olarak gelişen dünyayı sadece uzaktan izlemediğini belirterek, "Son 18 yılda attığımız adımlar ve gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla yeni sürecin aktörlerinden biri haline geliyoruz. İnşallah milletimizin desteğiyle güçlü bir #DijitalFarkındalık oluşturacak, geleceğe umutla bakacağız." dedi.
Türkiye olarak gelişen dünyayı sadece uzaktan izlemiyor, son 18 yılda attığımız adımlar ve gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla yeni sürecin aktörlerinden biri haline geliyoruz. İnşallah milletimizin desteğiyle güçlü bir #DijitalFarkındalık oluşturacak, geleceğe umutla bakacağız.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 10, 2020
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