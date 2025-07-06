Antep fıstığı ihracatı yılın ilk yarısında yüzde 17 arttı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri verilerinden derlenen bilgilere göre, 2024 yılında 96 ülkeye 229 milyon 777 bin dolarlık fıstık ihraç edildi.

Geçen yılın ocak-haziran döneminde 96 milyon 541 bin dolar olan Antep fıstığı ihracatı, bu yılın aynı döneminde yüzde 17'lik bir artışla 113 milyon 339 bin dolara çıktı.

Türkiye'nin en çok fıstık ihracatı yaptığı ülkelerin başında İtalya bulunuyor. Bu yılın ilk yarısında Türkiye'den İtalya'ya 40 milyon 762 bin dolarlık fıstık satıldı. Bunu 18 milyon 935 bin dolarla Almanya ve 7 milyon 428 bin dolarla Kazakistan izledi.