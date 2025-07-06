Açık 28.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 06.07.2025 09:44

Memurların yüzde 76,88'i sendikalı

Türkiye'de 3 milyon 16 bin 495 memurdan 2 milyon 319 bin 157'sinin sendika üyeliği bulunuyor.

Memurların yüzde 76,88'i sendikalı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan "4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2025 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 3 milyon 16 bin 495 memurdan 2 milyon 319 bin 157'sinin herhangi bir sendikaya üyeliği bulunuyor.

Memurların sendikalaşma oranı ise yüzde 76,88 olarak belirlendi.

Memur-Sen üye sayısında ilk sırada

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) 1 milyon 78 bin 831 ile en fazla üyeye sahip sendika oldu.

Memur-Sen'i 560 bin 60 üye ile Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen), 166 bin 266 üye ile Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) takip etti.

- Eğitimciler Birliği Sendikasının 428 bin 618 üyesi bulunuyor

"Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri", 976 bin 80 sendikalı memur sayısıyla örgütlülüğün en fazla olduğu hizmet kolu oldu.

Bu hizmet kolunda Eğitimciler Birliği Sendikasının (Eğitim-Bir-Sen) 428 bin 618, Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikasının (Türk Eğitim-Sen) 249 bin 447, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikasının (Eğitim Sen) da 149 bin 13 üyesi bulunuyor.

593 bin 903 sendikalı memur sayısına sahip "Sağlık ve Sosyal Hizmetler" hizmet kolunda, Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikasının (Sağlık-Sen) 273 bin 831, Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikasının (Türk Sağlık-Sen) 130 bin 991, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasının (SES) ise 27 bin 829 üyesi var.

"Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri" kolunda ise 269 bin 34 sendikalı kamu görevlisi bulunuyor. Bu hizmet kolunda da Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen) 117 bin 46, Türkiye Büro Çalışanları Sendikasının (Türk Büro-Sen) 88 bin 766, Devlet Memurları Sendikası (DMS) 20 bin 655 üyeye sahip.​​​​​​​

ETİKETLER
Memur-Sen Memur Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Sıradaki Haber
Bakan Kacır: Togg oyun kurucu olma iddiası taşıyan bir marka
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:34
Meksika'da "CIA" kimlik kartı taşıyan ABD vatandaşına gözaltı
11:33
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri boğulmalara karşı teyakkuzda
11:31
Akdeniz'in incisi Patara eylem planı ile korunacak
11:21
Deniz ve hava aracı kazalarına 7/24 uydu destekli yakın takip
11:16
Özbek-Türk organize sanayi bölgesi yatırımcılarını bekliyor
11:10
5 asırlık Uşak halısı yuvaya döndü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un yeni modeli T10F'yi test etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Togg'un yeni modeli T10F'yi test etti
FOTO FOKUS
TCG İstanbul'dan hedefe tam isabet
TCG İstanbul'dan hedefe tam isabet
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ