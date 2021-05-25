Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın koordinasyonunda koronavirüs salgını sürecinde başlatılan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" kapsamında kentteki birçok tesis, sertifikayla hizmet sunuyor.

Alınan tedbirler sayesinde güvenli ve sağlıklı turizm hizmeti veren Antalya, salgın sürecinde de turistlerin ilk tercihi arasında yer alıyor.

Denizin, kumun, güneşin yanı sıra doğal güzellikleri, tarihi yapılarıyla öne çıkan kente gelen turistler, şehrin yöresel yemeklerini ve kültürünü de tanıma fırsatı buluyor. Misafirler, her türlü imkanın sunulduğu lüks otellerin yanı sıra villa ve karavan turizmine de ilgi gösteriyor.

4 ayda 445 bin 671 turist geldi

Salgına rağmen geçen sene yaklaşık 3,5 milyon turiste ev sahipliği yapan Antalya'yı, ocak-nisan döneminde 445 bin 671 turist ziyaret etti.

Antalya'nın en çok turist ağırladığı ülkelerin başındaki Rusya'dan 296 bin 131, Almanya'dan 39 bin 485, Ukrayna'dan 30 bin 409, Kazakistan'dan 12 bin 908, Polonya'dan 8 bin 490, İran'dan 5 bin 869, Amerika'dan 485 misafir geldi.

Kent, 129 ülkeden misafir ağırladı.