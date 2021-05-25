Binlerce kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme maratonu başlıyor.

Yapılacak sözleşme önümüzdeki 2 yıl için geçerli olacak. Görüşmelerde 700 binden fazla kamu işçisinin 2021- 2022 yılı için zam oranları belirlenecek.

Türk-İş ve Hak-İş ne talep ediyor?

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi Tarkan Zengin, "Yasal süreç içerisinde şu anda sendikalar toplu sözleşme müzakerelerine başladılar ve yürütüyorlar. Her bir sendika ayrı ayrı yürütüyor. Bu hafta tekliflerin verileceği önümüzdeki günlerde de müzakerelerin edileceğini biliyoruz" dedi.

Görüşmeler öncesinde Türk-İş ve Hak-İş ortak taleplerini belirledi.

Talepler arasında sağlık kurumlarında işçilere ek ödeme yapılması, taşerondan kadroya geçen işçilere tayin ve becayiş hakkı verilmesi gibi önemli başlıklar yer alıyor. Kamu işçilerine yönelik zorunlu emeklilik uygulamasının kaldırılması da isteniyor.

Zengin konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sayının ve çerçevenin çok geniş olduğu bir kamu işçileri toplu sözleşme süreci yaşanacak. Bu da özellikle taşerondan gelen kamu işçilerinin genel bir takım problemleri de var buna ilişkin de maddeler var."

Temmuz ayında sonuçlanması bekleniyor

Ortak metin kısa sürede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunulacak. Görüşmelerin temmuz ayında sonuçlanması bekleniyor.

Memur ve emekliler için zam görüşmeleri ağustosta

Ağustos ayında ise memurlarla toplu görüşme masası kurulacak. 3 milyondan fazla memur ve 2 milyona yakın memur emeklisi için, memur konfederasyonlarıyla görüşmeler başlayacak.

Hükümet ile Türk-İş arasında 2019'da imzalanan Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi ile ücreti 3 bin 500 liranın altında olan işçiye 150 lira iyileştirme, tüm işçilere ise 2019'un ilk altı ayı için yüzde 8, ikinci altı ayı için yüzde 4, 2020'nin ilk ve ikinci altı ayı için yüzde 3'er ve enflasyon farkı oranında zam yapılmıştı.