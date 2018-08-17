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Antalyalı çiftçiden "ABD tohumu kullanmayın" çağrısı

Antalya’da fide üretimi yapan bir firma sahibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısının ardından Amerikan tohumları ekmeme kararı alarak tüm çiftçilerden destek istedi.

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Antalyalı çiftçiden &quot;ABD tohumu kullanmayın&quot; çağrısı

Antalya’nın Aksu ilçesinde binlerce dönüm örtü altı seraların fide yetiştiriciliğini yapan Bereket Fide sahibi Ziraat Mühendisi Mümin Şahin, örnek bir uygulama başlattı.

ABD tohumlarını kullanmayacağız

Şahin, fide üretim firması olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısına uyduklarını belirtti. 

"Yükselen dolar karşısında cumhurbaşkanımızın çağrısına kulak verdik. Yükselen dolar fiyatları fide fiyatlarımızı etkilemeyecek. Ve en önemlisi bundan sonra fide üretimimizde Amerikan tohumlarını kullanmayacağız. Yerli ve milli olan kendimize ait olan tohumları kullanacağız."

"Herkesi devletinin yanında olmaya davet ediyorum"

Bütün çiftçilere durumu bildirdiklerini söyleyen Şahin, "Ülkemize karşı yapılan bu ekonomik savaşta herkesi devletinin yanında olmaya davet ediyorum. Bu günler birlik ve beraberliğimizin daha bir önemli olduğu günlerdir." dedi. 

"Domates ve biber fidesi siparişlerinde bir artış var"

Geçtiğimiz yıla oranla fide siparişlerini de değerlendiren Şahin, "Geçen yıla oranla domates ve biber fidesi siparişlerinde bir artış var. Özellikle Rusya ile ilişkilerimizin düzelmesinden dolayı domates ekimi bir miktar artabilir. Ağustos başından beri fide dikimleri başladı ve artan dolar fiyatlarına rağmen bizim işletmemiz fide fiyatlarını ne yazmışsak aynı fiyattan çiftçimize vermeye devam ediyoruz. Tüm çiftçilerimize hayırlı bereketli bir sezon diliyorum." diye konuştu. 

Kaynak: İHA

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