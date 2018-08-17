Emekli Sandığı emeklilerinin ikramiyeleri ödenmeye başladı

Emekli Sandığı emeklilerinin bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı. Bağ-Kur ve SGK emeklilerinin ikramiyeleri ise dün ödenmişti.

Bayram ikramiyesini çekmek isteyen emekli vatandaşlar, maaşlarını aldıkları banka ve PTT şubelerinde yoğunluk oluşturdu.

Bazı emekliler, Saraçlar Caddesi'ndeki PTT Edirne Başmüdürlüğüne, müdürlük açılmadan geldi.

Müdürlükteki memurların mesaiye başlamasıyla emekliler PTT'ye alındı, PTT Başmüdürü Bülent Uğurtepe ve güvenlik görevlileri emeklilere sıra alma ve parasını çekme işleminde yardımcı oldu.

PTT'deki bayram ikramiyesi yoğunluğunun emeklilerin parasını çekebileceği arife gününe kadar devam edeceği kaydedildi.

"Tüm emekliler mutlu oldu"

Sami Tezcan, Kurban Bayramı öncesi bayram ikramiyesinin dağıtılmasının tüm emeklileri mutlu ettiğini söyledi.

Devlete teşekkür eden Tezcan, "Emekliler bayram öncesi mutlu oldu" dedi.

66 yaşındaki Ayşe Başaran ise, bayram ikramiyesini çekmek için erkenden PTT önüne geldiğini söyledi.

Kurban Bayramı'nı çocukları ve torunlarıyla geçireceğini anlatan Başaran, "Allah razı olsun. Devletimize teşekkür ediyoruz. Bayram ikramiyesini çektikten sonra alışveriş yapacağım. Biz de bu parayı torunlarımıza dağıtacağız. Bayram öncesi çok güzel bir uygulama." diye konuştu.

Kaynak: AA