Tüketici güven endeksi açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen anket sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, ağustosta geçen aya göre yüzde 6,5 düşüş kaydetti.

Buna göre Temmuz ayında 73,1 olan endeks Ağustos ayında 68,3 oldu.

İşsiz sayısındaki beklenti

Genel ekonomik durum beklentisi de ağustosta yüzde 8,3 azalarak, 96,3'ten 88,3'e düştü. Söz konusu düşüşte, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durumun daha kötü olacağı yönünde beklentisi bulunan tüketicilerin bir önceki aya göre artması etkili oldu.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi bir önceki aya göre yüzde 3,6 düşüş kaydederek, 74,1'e indi. Bu gerileme, gelecek 12 aylık dönemde işsiz sayısında artış bekleyenlerin yükselmesinden kaynaklandı.

Kaynak: TRT Haber