Antalya'nın Gevaş ile kardeş ilçe olan Serik'e getirilen yeşil fasulyenin tohumları, ilçede üretimi yapacak 4 çiftçiye verildi. Tohumları her çiftçiye 10'ar kilogram dağıtılan Gevaş fasulyesi Gedik, Töngüşlü ve Karadayı mahallelerinde deneme üretimi için ekildi.

Gevaş'ta ekili olduğu 3 bin 500 dekar alanda yüksek verim elde edilen, etli ve sulu olma özelliğiyle tüketicilerin beğenisini kazanan yeşil fasulyelerin deneme ekiminden iyi sonuç alınırsa, fasulyeler bundan böyle Serik'te de yetiştirilecek.

Serik Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Çömezoğlu, geçtiğimiz yıl ağustos ayında Gevaş'a yaptıkları ziyarette, ilçede yaygın ekilişi olan fasulyenin hasadına katıldıklarını ifade etti.

Çömezoğlu, "Deneme ekimleri yapılan Gevaş fasulyesinin ilçemizin toprağına olan uyumunu izleyeceğiz. İlerleyen günlerde ise verimi, gelişimi ve tat özelliklerini test edileceğiz" dedi.