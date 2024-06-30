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Ekonomi
AA 30.06.2024 13:28

Antalya Havalimanı, 209 bin 540 yolcuyla rekor tazeledi

Antalya Havalimanı dün 209 bin 540 yolcu ile 2024'ün en yüksek rakamına ulaştı.

Antalya Havalimanı, 209 bin 540 yolcuyla rekor tazeledi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamada Antalya Havalimanı'nda sürekli artan yolcu sayısına dikkati çekerek, 29 Haziran'da yeni bir rekora ulaşıldığını söyledi.

Dün, 1019'i dış hatlarda, 127'si iç hatlarda olmak üzere toplam 1146 uçuş trafiği gerçekleştiğini ifade eden Uraloğlu, "Söz konusu tarihte Antalya Havalimanı'nda, 189 bin 508'i dış hat, 20 bin 32'si iç hat olmak üzere toplam 209 bin 540 yolcuya hizmet verildi. 209 bin 540 yolcu ile 2024'ün en yüksek rakamına ulaştık." değerlendirmesini yaptı.

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