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Ekonomi
AA 30.06.2024 12:27

Rüzgardan elektrik üretiminde rekor

Türkiye'nin rüzgar enerjisinden elektrik üretimi dün 228 bin 604 megavatsaatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Rüzgardan elektrik üretiminde rekor

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 16 bin 62 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 1 milyon 25 bin 573 megavatsaat oldu.

Dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 573 megavatsaatle saat 15.00'te, en düşük tüketim ise 35 bin 233 megavatsaatle saat 06.00'da gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 16 bin 62 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 25 bin 573 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22,5 payla rüzgar santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,2 ile ithal kömür ve yüzde 13,7 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye'nin rüzgar enerjisinden elektrik üretimi dün 228 bin 604 megavatsaatle tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bir önceki rekor, 218 bin megavatsaatle 7 Ocak'ta gerçekleşmişti.

Türkiye, dün 6 bin 981 megavatsaat elektrik ihracatı, 16 bin 492 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

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