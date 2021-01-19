Altın piyasasında, en düşük 440 bin 400 lirayı, en yüksek ise 443 bin 20 lirayı gören standart altının kilo fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,01 artışla 442 bin 230 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 450 milyon 529 bin 251,89 lira, işlem miktarı ise 1.016,52 kilo oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 458 milyon 507 bin 419,41 lira oldu.

