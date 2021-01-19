Haber Giriş: 19 Ocak 2021 Salı 17:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Altının kilosu 442 bin 230 liraya yükseldi
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilosu 442 bin 230 liraya yükseldi.
Altın piyasasında, en düşük 440 bin 400 lirayı, en yüksek ise 443 bin 20 lirayı gören standart altının kilo fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,01 artışla 442 bin 230 liradan tamamladı.
KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 450 milyon 529 bin 251,89 lira, işlem miktarı ise 1.016,52 kilo oldu.
Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 458 milyon 507 bin 419,41 lira oldu.
Etiketler: Altın
Sıradaki Haber
Türk müteahhitleri 128 ülkede 418,7 milyar dolarlık proje üstlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz