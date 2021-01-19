Pekcan, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Genel Merkezinde düzenlenen "2020 Yılı Yurtdışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

Pekcan, bugüne kadar farklı kıtalarda 128 farklı ülkede gerçekleştirilen projelerle küresel ölçekte takdir kazanmış müteahhitlik sektörünün, Türkiye'nin yüz ağartan marka sektörlerinden biri olmaya devam ettiğini söyledi:

"Bugün itibarıyla müteahhitlik sektörümüz, dünyanın 128 farklı ülkesinde 418,7 milyar dolar değerinde 10 bin 525 proje üstlenmiş bulunmaktadır."

"18 yılda üstlenilen proje bedeli toplam proje bedelinin yüzde 88,1’ini oluşturuyor"

Pekcan, Türk müteahhitleri tarafından 1972-2002 dönemini kapsayan 30 yıllık sürede yurt dışında üstlenilen iş hacmi yaklaşık 50 milyar dolar iken, 2002'den bu yana yurt dışında üstlenilen iş hacminin 369 milyar doları geçtiğini belirterek, son 18 yılda üstlenilen proje bedelinin bugüne kadarki toplam proje bedelinin yüzde 88,1’ini oluşturduğunu aktardı.

"3 coğrafyada Türkiye'nin geleneksel pazarı"

Pekcan, toplam proje büyüklüğünün yüzde 84,4’ünün üstlenildiği Bağımsız Devletler Topluluğu coğrafyası, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’nın Türkiye'nin geleneksel pazarları olduğunu söyledi.

"Firmalarımız 2020'de 14,4 milyar dolarlık proje bedeline ulaştı"

Bakan Pekcan, sektörün dünyadaki siyasi ve ekonomik dalgalanmalara rağmen, güçlü performansını devam ettirdiğini belirtt:

"Tüm küresel ekonomik sorunlara rağmen 2020'de 20 milyar dolarlık proje büyüklüğünü aşabileceğimizi hedefliyorduk. Ancak salgının küresel etkileri, yeni proje üstlenimi açısından oldukça zor bir yıl yaşamamıza neden oldu. Buna rağmen memnuniyetle belirtmek isterim ki firmalarımızın 2020'de üstlendiği projelerin proje bedeli an itibarıyla 14,4 milyar dolarlık bir büyüklüğe ulaşmıştır. Yıl sonunda üstlenilmiş olan yeni projelerin bilgilerinin de eklenmesiyle, 2020 yılını 15 milyar doları aşan bir büyüklükle kapatmış olacağımızı öngörüyoruz. Bu büyüklüğün, dünya ekonomik ve siyasi konjonktüründe yaşanan birçok olumsuz gelişmenin yanı sıra 2020 yılı Mart ayı itibarıyla COVID-19 salgınının küresel ölçekte yaşattığı daraltıcı etkilere bağlı olarak tüm ülkelerin kısa vadeli yatırım politikalarını ertelemesine rağmen elde edilmiş önemli ve takdire şayan bir başarı olduğunu düşünüyoruz."

"2021 hedefi 15 milyar dolar seviyesini aşmak"

Bu rakamın Türk müteahhitlerinin yurt dışında zor şartlarda dahi ciddi bir performans gösterebildiğinin, bu bağlamda bir süreklilik sağladığının da kanıtı olduğunu belirten Pekcan, "COVID-19 salgınının etkilerini de göz önünde bulundurarak, 2021 yılında beklentimiz toplam proje büyüklüğünün 15 milyar dolar seviyesini aşmasıdır." dedi.