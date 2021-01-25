Altın piyasasında, en düşük 438 580 bin lirayı, en yüksek ise 441 bin 600 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 441 bin 600 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 608 milyon 817 bin 717,58 lira, işlem miktarı ise 1.380,58 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 649 milyon 473 bin 536,26 lira oldu.

