Çok Bulutlu 14.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 25.11.2025 16:54

Altının kilogram fiyatı 5 milyon 780 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 5 milyon 780 bin liraya çıktı.

Altının kilogram fiyatı 5 milyon 780 bin liraya yükseldi

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 762 bin lira, en yüksek 5 milyon 827 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,03 artışla 5 milyon 780 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 778 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 3 milyar 934 milyon 370 bin 82,47 lira, işlem miktarı ise 685,56 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 4 milyar 40 milyon 99 bin 508,47 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ile Yapı ve Kredi Bankası olarak sıralandı.

Altının bugün gerçekleşen kilogram fiyatı işlemlerine ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış 5.778.000,00 4.067,95

En Düşük 5.762.000,00 4.100,00

En Yüksek 5.827.000,00 4.285,00

Kapanış 5.780.000,00 4.254,00

Ağırlıklı Ortalama 5.798.794,81 4.193,42

Toplam İşlem Hacmi (TL) 3.934.370.082,47

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 685,56

Toplam İşlem Adedi 48  

ETİKETLER
Altın
Sıradaki Haber
Bakan Şimşek: Ekonomimizi güçlü bir yapıya kavuşturmak için gerekli adımları atmaya devam edeceğiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:45
Bakan Şimşek: Ekonomimizi güçlü bir yapıya kavuşturmak için gerekli adımları atmaya devam edeceğiz
16:39
Bakan Fidan, Genelkurmay Başkanı Bayraktaroğlu'nu kabul etti
16:28
BM'ye göre, İsrail'in Lübnan'da ateşkese rağmen gerçekleştirdiği saldırılar en az 127 sivili öldürdü
16:28
Golden retriever cinsi köpekler, insanlarla benzer duyguları etkileyen bazı genleri paylaşıyor
16:25
Soykırımcı İsrail'den Batı Şeria'da işgal yasası hazırlığı
16:22
Rusya: Türkiye'nin arabuluculuk rolünü takdir ediyoruz
Bitlis-Tatvan çevre yolunda çalışmalar sürüyor
Bitlis-Tatvan çevre yolunda çalışmalar sürüyor
FOTO FOKUS
İstanbul Boğazköy'de masalsı sis manzarası
İstanbul Boğazköy'de masalsı sis manzarası
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ