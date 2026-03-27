Ekonomi
AA 27.03.2026 09:26

Altının gramı 6 bin 389 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 6 bin 389 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 11 bin 690 liradan, Cumhuriyet altını 46 bin 280 liradan satılıyor.

Altının gramı 6 bin 389 liradan işlem görüyor

Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 2,9 altında 6 bin 240 liradan tamamladı.

Güne yükselişle başlayan gram altın saat 09.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,4 üstünde 6 bin 389 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 690 liradan, Cumhuriyet altını 46 bin 280 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışın yüzde 2,1 üstünde 4 bin 468 dolardan işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dün "İran'ın elektrik santrallerini hedef alma" kararını 6 Nisan'a kadar durdurduğunu ve müzakerelerin çok iyi gittiğini belirtmesinin ardından dolar endeksinde görülen düşüş altın fiyatlarının yükselmesine neden oldu.

Analistler, bugün yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz varlık ve yükümlülüklerinin, yurt dışında ise İngiltere'de perakende satışlar ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirtti.

