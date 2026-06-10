Çok Bulutlu 19.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 10.06.2026 09:59

Altının gramı 6 bin 245 liradan işlem görüyor

Gram altın güne düşüşle başlamasının ardından 6 bin 245 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10 bin 390 liradan, Cumhuriyet altını 41 bin 370 liradan satılıyor.

Altının gramı 6 bin 245 liradan işlem görüyor

Dün ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,6 altında 6 bin 317 liradan tamamladı.

Güne düşüşle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 6 bin 245 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 390 liradan, Cumhuriyet altını 41 bin 370 liradan satılıyor.

Altının onsu yüzde 1,2 değer kaybıyla 4 bin 210 dolardan işlem görüyor.

ABD ile İran arasındaki gerilimin yeniden tırmanması varlık fiyatlarında sert dalgalanmalara neden olmaya devam ediyor.

Dün ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın son saldırılarına karşılık verileceğini açıklamasının kısa süre içinde sahada askeri adımlarla desteklenmesi, Orta Doğu'da zaten kırılgan olan ateşkes sürecine ilişkin endişeleri derinleştirdi.

İki ülke arasında hassas dengede yürütülen görüşmelere ilişkin olumlu beklentiler, son dönemde yaşanan karşılıklı saldırıların ardından zayıfladı.

Hürmüz Boğazı yakınlarında ABD'ye ait bir Apache helikopterinin düşürülmesinin ardından taraflar arasındaki tansiyon yeniden yükselirken bu gelişmeler varlık fiyatlarında fiyatlamaları daha da zorlaştırıyor.

ABD ve İran arasındaki gerginliğin yeniden alevlenmesiyle petrol fiyatlarının yükselmesi enflasyon ve faiz artırımı endişelerini artırırken bu durumun ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımına gideceğine yönelik fiyatlamaları güçlendirmesi altın fiyatları üzerinde baskı oluşturuyor.

Öte yandan savaşın gölgesinde gözler ABD'de açıklanacak mayıs ayı enflasyon verilerine çevrildi.

Piyasa beklentileri, mayıs ayında ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 4,2 artacağı yönünde şekillendi.

Analistler, geçen aya ilişkin yıllık enflasyon tahminlerinin Nisan 2023’ten bu yana en güçlü hızlanmaya işaret ettiğini belirtirken söz konusu verilerde Orta Doğu'daki gerilimlerin etkisiyle artan enerji maliyetlerinin ülkedeki fiyat artışlarına etkisinin dikkatle inceleneceğini bildirdi.

Buna ek olarak enflasyon verileri, Fed'in gelecek dönemde atacağı politika adımlarına yönelik önemli sinyaller verecek.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler, yurt dışında ABD'de enflasyonun yanı sıra federal bütçe dengesinin takip edileceğini belirtti.

ETİKETLER
Altın
Sıradaki Haber
Küresel deniz üstü rüzgarın gücü artıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:43
211 ülkeye 4,8 milyar dolarlık hububat ihraç edildi
10:34
ALES başvuruları başladı
10:33
Kırsaldaki girişimcilere 375,6 milyon liralık destek
10:31
Tip 1 diyabet profesyonel spora engel değil
10:26
Türkiye'nin marka devleri liginde lider değişmedi
10:10
İran: ABD'nin saldırıları uluslararası hukukun açık ihlalidir
Deriner'de 7 yıl sonra ilk kez dolusavaklardan su bırakıldı
Deriner'de 7 yıl sonra ilk kez dolusavaklardan su bırakıldı
FOTO FOKUS
HAVELSAN Patent Ödül Töreni Rıza Kayaalp’in katılımıyla gerçekleştirildi
HAVELSAN Patent Ödül Töreni Rıza Kayaalp’in katılımıyla gerçekleştirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ