Ekonomi
29.10.2025 09:34

Altının gramı 5 bin 353 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 5 bin 353 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 9 bin 298 liradan, cumhuriyet altını 37 bin 55 liradan satılıyor.

Altının gramı 5 bin 353 liradan işlem görüyor

Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gramı, günü yüzde 0,6 azalışla 5 bin 334 liradan tamamladı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.25 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 5 bin 353 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 298 liradan, cumhuriyet altını 37 bin 55 liradan satılıyor.

Altının onsu yeni işlem gününde yüzde 0,42 artışla 3 bin 969 dolardan işlem görüyor.

ABD-Çin görüşmelerine dair iyimserliklerin piyasalardaki risk algısını azaltmasıyla güvenli liman varlıklardan olan altına yönelim zayıfladı. Altının onsu yatırımcıların temkinli duruşunu yumuşatması ve kar realizasyonu güdülerinin devreye girmesiyle rekor seviyelerden geriledi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) bugün alacağı para politikası kararlarının varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olması beklenirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in bu akşam politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Bu günün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olması dolayısıyla yurt içinde piyasalar kapalı. Analistler, yurt dışında Fed'in faiz kararı ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının takip edileceğini belirtti.

Altın
