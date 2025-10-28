Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 15.1ºC Ankara
Ekonomi
TRT Haber 28.10.2025 18:27

Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı üreticilere 707 milyon 112 bin lira aktarıldı

Tarım sigortası bulunmayan Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı üreticilere 707 milyon 112 bin lira aktarıldı.

Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı üreticilere 707 milyon 112 bin lira aktarıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, zirai dondan etkilenen, tarım sigortası bulunmayan ve Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı üreticilere önceki ödemelerin devamı olarak 707 milyon 112 bin lira daha aktarıldığını duyurdu.

Bakan Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, zirai dondan etkilenen üreticilere destek ödemelerinin sürdüğünü hatırlatarak, "Tarım sigortası bulunmayan, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kayıtlı üreticilerimize önceki ödemelerin devamı olarak 707 milyon 112 bin lira daha aktarıyoruz. Üreticimizin yanında olmaya, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği güçlendirmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

