CNN International 29.10.2025 08:37

Elon Musk’ın siyasi tutumu Tesla’ya 1 milyondan fazla araç satışına mal oldu

Yale Üniversitesi ekonomistlerinin hazırladığı yeni bir rapor, Elon Musk’ın siyasi tutumunun Tesla’nın satışlarına milyarlarca dolara mal olduğunu ortaya koydu.

Elon Musk’ın siyasi tutumu Tesla’ya 1 milyondan fazla araç satışına mal oldu

Ulusal Ekonomik Araştırmalar Bürosu (NBER) tarafından yayımlanan çalışmaya göre, Musk’ın 2022’de Twitter’ı satın alıp X olarak yeniden markalaştırmasından bu yana ABD’deki Tesla satışları ciddi şekilde geriledi.

Araştırmacılar, “Musk partizan etkisi” olarak adlandırdıkları bu olgunun, Ekim 2022–Nisan 2025 arasında Tesla’nın ABD satışlarını yüzde 67 ila yüzde 83 oranında azalttığını; bunun da 1 ila 1,26 milyon araçlık kayba karşılık geldiğini belirtti.

Demokrat seçmenler rakiplere yöneldi

Musk’ın giderek belirginleşen Cumhuriyetçi eğilimleri, çevre duyarlılığı yüksek Demokrat seçmenleri Tesla’dan uzaklaştırdı. Rapora göre bu durum, rakip elektrikli ve hibrit araç üreticilerinin satışlarını yüzde 17 ila yüzde 22 oranında artırdı.

Musk’ın Donald Trump yönetiminde Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) liderliği yapması ve yaklaşık 300 milyon dolarlık Cumhuriyetçi bağışı, Tesla’nın imajına zarar verdi.

Kaliforniya hedeflerini kaçırdı

Çalışma, “Musk partizan etkisi” nedeniyle Kaliforniya’nın 2026 sıfır emisyonlu araç hedeflerini kaçırdığını da ortaya koydu.

Eyalette Tesla araç tescilleri 2025’in üçüncü çeyreğinde yüzde 9,4 oranında düştü, pazar payı ise yüzde 46,2’ye geriledi.

Tesla yöneticileri toparlanma sinyali verdi

Şirket yönetim kurulu başkanı Robyn Denholm, CNBC’ye yaptığı açıklamada Musk’ın ABD hükümetindeki görev algısının artık zayıfladığını belirtti.

Raporda ayrıca, Tesla’nın robotaksi, otonom sürüş teknolojisi ve insansı robot projelerine yönelmesinin kamuoyundaki olumsuz algıyı kısmen düzelttiği ifade edildi.

