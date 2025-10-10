Parçalı Bulutlu 11.8ºC Ankara
Ekonomi
AA 10.10.2025 09:41

Altının gramı 5 bin 340 liradan işlem görüyor

Altının gramı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 5 bin 340 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 9 bin 254 liradan, cumhuriyet altını 36 bin 857 liradan satılıyor

[Fotograf: AA]

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın günü yüzde 1,9 azalışla 5 bin 318 liradan tamamladı. Yeni güne yatay başlayan gram altın, saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üstünde 5 bin 340 lira seviyesinde bulunuyor.

Çeyrek altın 9 bin 254 liradan, cumhuriyet altını 36 bin 857 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise güne düşüşle başlamasının ardından önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 3 bin 972 dolarda seyrediyor.

Orta Doğu'da iki yıldır yüksek seyreden jeopolitik tansiyonun Gazze’de ateşkesin devreye girmesiyle yatışacağına dair iyimserliklerle altın fiyatlarında geri çekilmeler görüldü.

Analistler, istihdam üzerindeki artan aşağı yönlü riskler nedeniyle, ABD Merkez Bankasının (Fed) parasal gevşemeye devam etmesinin beklendiğini ve ABD hükümetinin uzun süreli kapanmasının yatırımcı güvenini olumsuz etkilediğini belirterek, altın fiyatlarını destekleyen faktörlerin devam ettiğini kaydetti.

Bugün yurt içinde 2. çeyreğe ilişkin finansal hesapların, yurt dışında ise ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin takip edileceğini belirten analistler, ABD'de federal hükümetin kapanması sebebiyle bugün kamu kurumlarına ait veri akışının olmayacağının altını çizdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin 100 doların direnç, 3 bin 970 doların ise destek konumunda olduğunu kaydetti.

